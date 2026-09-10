Combustíveis vão subir na segunda-feira

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, anunciou hoje que os preços dos combustíveis vão aumentar na Madeira na próxima segunda-feira, justificando a subida com a escalada do preço do petróleo nos mercados internacionais.

"Na próxima segunda-feira haverá um aumento dos combustíveis devido ao aumento do petróleo, que ultrapassou os 100 dólares por barril", afirmou o governante durante a intervenção na sessão de abertura do IV Encontro Alimentar da Madeira, que assinala os 30 anos de presença do Continente na Região.

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José Manuel Rodrigues não adiantou, nesta intervenção, qual será o valor concreto do aumento dos preços dos combustíveis.

O anúncio surge num momento de forte subida da cotação do petróleo, com impacto directo nos custos de transporte e, consequentemente, na actividade económica e nos preços dos produtos.

O IV Encontro Alimentar da Madeira decorre esta tarde no Saccharum Resort & Spa, na Calheta, reunindo produtores do sector agroalimentar da Região que fornecem o Modelo Continente.