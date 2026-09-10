Combustíveis vão subir na segunda-feira
José Manuel Rodrigues justifica aumento com escalada do preço do petróleo, que já ultrapassou os 100 dólares por barril
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, anunciou hoje que os preços dos combustíveis vão aumentar na Madeira na próxima segunda-feira, justificando a subida com a escalada do preço do petróleo nos mercados internacionais.
"Na próxima segunda-feira haverá um aumento dos combustíveis devido ao aumento do petróleo, que ultrapassou os 100 dólares por barril", afirmou o governante durante a intervenção na sessão de abertura do IV Encontro Alimentar da Madeira, que assinala os 30 anos de presença do Continente na Região.
José Manuel Rodrigues não adiantou, nesta intervenção, qual será o valor concreto do aumento dos preços dos combustíveis.
O anúncio surge num momento de forte subida da cotação do petróleo, com impacto directo nos custos de transporte e, consequentemente, na actividade económica e nos preços dos produtos.
O IV Encontro Alimentar da Madeira decorre esta tarde no Saccharum Resort & Spa, na Calheta, reunindo produtores do sector agroalimentar da Região que fornecem o Modelo Continente.