Oliver Solberg lidera Rali do Chile após primeira etapa

O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) terminou hoje a primeira etapa do Rali do Chile na liderança, com 10,1 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do Campeonato do Mundo de ralis (WRC).

Na estreia na prova chilena ao volante de um carro da categoria Rally1, a categoria principal, Solberg venceu duas das seis classificativas disputadas na sexta-feira, adaptando-se às constantes alterações das condições do piso, inicialmente enlameado e progressivamente mais seco e abrasivo.

A chuva que caiu durante a noite deixou a primeira passagem pela especial de Turquia escorregadia e reduziu a desvantagem habitualmente sentida por quem abre a estrada nas provas de terra, papel que coube a Evans.

Solberg venceu a primeira classificativa com 1,4 segundos de vantagem sobre o galês, mas Evans respondeu na especial de Nuevo Rere e assumiu provisoriamente o comando do rali, por apenas quatro décimas de segundo.

O sueco recuperou a liderança no terceiro troço, Hualqui, chegando à assistência intermédia com 2,3 segundos de vantagem, antes de aumentar a diferença durante a segunda passagem pelos troços.

"Foi uma tarde importante para me manter longe de problemas. Estou feliz", afirmou Oliver Solberg, depois de vencer a última classificativa do dia.

Solberg, que já tinha vencido a categoria WRC2 no Chile em 2023 e 2025, garantindo nesta prova o título da temporada passada, terminou a jornada com 10,1 segundos de vantagem sobre Evans.

O líder do Mundial mostrou-se satisfeito com a segunda posição depois de ter aberto a estrada ao longo de toda a etapa.

"Parece bom. A tarde foi mais difícil, ou tão difícil quanto esperávamos. As condições não nos deram tanto quanto gostaríamos. Esperamos que amanhã [no sábado] seja melhor", disse Elfyn Evans.

O francês Adrien Fourmaux (Hyundai) ocupa o terceiro lugar, a 18 segundos de Solberg, apesar de ter enfrentado um problema técnico durante a manhã.

O também francês Sébastien Ogier (Toyota), vencedor do Rali do Chile em 2025 e campeão mundial em título, é quarto, a 19,7 segundos do líder e apenas 1,7 segundos de Fourmaux.

O finlandês Sami Pajari (Toyota), vencedor das três anteriores provas do Mundial, terminou o dia na quinta posição, a 21,7 segundos, depois de ter perdido 17,8 segundos logo na primeira especial devido à falta de confiança perante as constantes variações de aderência.

Pajari recuperou durante a tarde e venceu a segunda passagem por Turquia, numa jornada em que cinco pilotos diferentes triunfaram nas seis classificativas disputadas.

O belga Thierry Neuville (Hyundai) completa os seis primeiros, a 27,4 segundos, depois de ter enfrentado dificuldades de confiança e uma pequena fuga num amortecedor.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota), que tinha sido o mais rápido no 'shakedown' de quinta-feira, foi o principal desistente da jornada, ao sair de estrada 6,2 quilómetros depois do início da primeira especial e ficar imobilizado num local sem público que pudesse ajudar a recolocar o carro no percurso.

Katsuta e o navegador James Fulton saíram ilesos do acidente.

Na categoria WRC2, o búlgaro Nikolay Gryazin lidera e ocupa o 10.º lugar da classificação geral, com 8,5 segundos de vantagem sobre o estónio Robert Virves, primeiro classificado do campeonato.

A segunda etapa, a mais longa do rali, disputa-se no sábado e terá duas passagens pelas classificativas de Pelún, Lota e María las Cruces, num total de 139,2 quilómetros cronometrados.