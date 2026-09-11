Praia do Seixal recebe 3.ª etapa do Circuito Regional de SUP

A Praia do Seixal recebe, no próximo dia 12 de Setembro, a 3.ª etapa do Circuito Regional de Stand-Up Paddle (SUP), numa organização da Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira (ASRAM), em parceria com o Clube Naval do Seixal.

A prova vai reunir cerca de 25 atletas do Clube Naval do Funchal, Ludens Clube de Machico e Clube Naval do Seixal, distribuídos pelos escalões Sub-12, Sub-15, Sub-18 e Open, masculinos e femininos.

O programa inclui ainda um percurso All Around destinado a praticantes iniciantes, permitindo a participação de atletas que estão a dar os primeiros passos na modalidade.

A organização espera condições de mar favoráveis à realização das provas, numa etapa que pretende proporcionar um espectáculo desportivo junto à costa do Seixal.

O check-in está marcado para as 14h00, estando o início da competição previsto para as 15h00. A entrega de prémios deverá decorrer pelas 17h30.