Transporte de pás eólicas condiciona trânsito entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra

A circulação automóvel estará condicionada este domingo, 13 de Setembro, entre as 5 e as 17 horas, em vários troços entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra, devido ao início da segunda fase da operação de transporte das pás eólicas.

Segundo informou a ENEREEM, empresa do Grupo Eletricidade da Madeira (EEM), o transporte passará pela VE3, entre a Ribeira Brava, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Arco da Calheta, Calheta e Prazeres, seguindo depois pelas estradas regionais 219 e 105, no acesso ao Paul da Serra.

Nesta segunda fase serão transportadas pás com 61,6 metros de comprimento, obrigando a operação a decorrer em período diurno, ao contrário de outros transportes especiais já realizados.

A empresa explica que a luz natural é necessária para permitir a visualização integral da carga e dos pontos críticos de manobra ao longo do percurso. As próprias características das pás exigem cuidados adicionais para evitar impactos, esforços indevidos ou contactos durante as manobras.

O transporte será acompanhado por veículos batedores e realizado em articulação com as forças de segurança, Protecção Civil, Direcção Regional de Estradas e concessionárias rodoviárias.

A operação poderá implicar paragens pontuais e outros condicionamentos à circulação, sendo instalada sinalização temporária ao longo do trajecto.

A ENEREEM apela, por isso, à compreensão e colaboração dos automobilistas durante a realização do transporte.