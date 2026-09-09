Líder do governo açoriano apela à responsabilidade dos partidos no Orçamento para 2027

O presidente do Governo dos Açores apelou hoje à "responsabilidade" dos partidos porque é "fundamental" a região ter um Orçamento após o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e garantiu não ser indiferente à quebra do turismo.

"O Orçamento para 2027 constitui-se como um importante e exigente desafio, dado tratar-se do primeiro Orçamento dos últimos cinco anos após a conclusão do PRR. É de superior interesse para a Região Autónoma dos Açores ter Orçamento em 2027", afirmou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava aos jornalistas na sede da Presidência, em Ponta Delgada, no final das audiências com os partidos e parceiros sociais a propósito do Plano e Orçamento da região para 2027.

Bolieiro apelou à "responsabilidade política" e prometeu "capacidade de diálogo" durante o processo de negociação do Orçamento para 2027, apresentando como linhas vermelhas o "cumprimento do programa do Governo Regional" e a "sustentabilidade financeira".

"Estou certo de que neste processo prevalecerá o sentido de responsabilidade de todos. Do Governo e das oposições", afirmou.

O presidente do Governo Regional sublinhou o "sucesso" no cumprimento integral do PRR, que terminou a 31 de agosto e "criou um potencial de transformação cujos efeitos se continuarão a fazer sentir nos próximos anos".

"É tempo de transformar esse investimento em mais desenvolvimento, mais oportunidades e melhores condições de vida para todos os açorianos. É esse o compromisso que levamos para 2027. E daí a importância do Plano e Orçamento para 2027".

Bolieiro apontou a "questão social" e a habitação como o "denominador comum" das preocupações manifestadas pelos partidos e parceiros sociais e prometeu a continuidade do programa Novos Idosos e do investimento em habitação, apesar do fim do PRR.

"É o primeiro Orçamento sem PRR. Só aí, é bom ter noção realista, terá uma quebra de 400 milhões de euros", avisou.

Questionado sobre a capacidade financeira do Governo Regional para manter projetos que foram financiados até 2026 pelo PRR, o chefe do governo açoriano destacou a importância do programa comunitário Açores 2030 e voltou a defender a necessidade de rever a Lei de Finanças Regionais.

Sobre a redução do turismo, Bolieiro garantiu "não ser indiferente à realidade", apesar de "não dar ouvidos a catastrofistas", numa altura em que região registou em julho, pelo décimo mês consecutivo, uma quebra no número de dormidas (2,2% face ao período homólogo).

"Não me comovo com os catastrofistas da política da terra queimada, mas comovo-me com a realidade. Não posso negar a realidade. Sou um político que leva a sério as suas responsabilidades", declarou.

O presidente do Governo Regional disse estar "aberto e disponível" para trabalhar na estratégia para o setor turístico com a Câmara do Comércio dos Açores, que pediu hoje mais investimento na promoção do destino, após a reunião com o líder do executivo regional.

"Nós estamos como nunca estivemos em matéria turística. O pior ano que possa ser 2026 será melhor do que o melhor ano dos governos anteriores aos meus, a contar [a partir] de 2019. Agora, se tem uma descida, não podemos ficar indiferentes. Temos de reagir com políticas de contrariedade da tendência que é negativa", reforçou Bolieiro.

A discussão e votação do Plano e Orçamento dos Açores para 2027 vai acontecer em novembro na Assembleia Regional, na cidade da Horta, na ilha do Faial.

O executivo saído das eleições legislativas antecipadas de 04 de fevereiro de 2024 governa a região sem maioria absoluta no parlamento açoriano e, por isso, necessita do apoio de outros partidos com assento parlamentar para aprovar as suas propostas.