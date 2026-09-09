Homem morre após ser picado na cabeça por vespa asiática em Felgueiras

Um homem de 69 anos morreu hoje em Jugueiros, concelho de Felgueiras, picado por uma vespa asiática durante uma vindima, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo Júlio Pereira o alerta foi dado pelas 14:39 e, à chegada dos meios ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, quadro que não foi possível reverter.

O comandante acrescentou que o homem foi picado na cabeça, quando se encontrava a vindimar junto a um muro, tendo o corpo da vítima sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.

A GNR de Felgueiras tomou conta da ocorrência, disse.