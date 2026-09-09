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Casos do dia

Motociclista ferido após colisão no Funchal

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Um motociclista, de 55 anos, ficou ferido na tarde desta quarta-feira, na sequência de uma colisão com um carro na Estrada da Pontinha, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, onde prestaram socorro ao motociclista. A vítima acabou por ser transportada para o hospital para receber assistência médica.

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