Motociclista ferido após colisão no Funchal
Um motociclista, de 55 anos, ficou ferido na tarde desta quarta-feira, na sequência de uma colisão com um carro na Estrada da Pontinha, no Funchal.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, onde prestaram socorro ao motociclista. A vítima acabou por ser transportada para o hospital para receber assistência médica.
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