‘Sorcery’ lidera Regata Canárias-Madeira

A 24.ª Regata Internacional Canárias-Madeira continua a ser brindada por ‘bons ventos’ pelo que a mesma já caminha para o seu final.

Cumpridas que estão já mais de 24 horas após o sinal de largada, dado ontem, em plena baía da cidade de Santa Cruz de Tenerife, na ilha espanhola de Tenerife, a embarcação espanhola ‘Sorcery’ domina a frota de 30 equipas inscritas e está cada vewz mais perto da linha de chegada, instalada na costa sul da Madeira, nas imediações da freguesia do Caniço.

Liderado pelo skipper Antonio Luis Hernandez Machado, a equipa está já a apenas 38 milhas náutica da linha de chegada, sendo a mais forte candidata à vitória final, assim como à conquista do Troféu Alivar Cardoso, que é entregue ao vencedor em tempo real da regata.

Quanto à luta pelos restantes lugares do pódio, está intensa entre três embarcações, as espanholas do ‘Bahari-Awara’, de Pedro Luis Hernandez Garcia, que lidera para já a classe Open, e da ‘Antigua Craiova’, de Alejandro Morales Quintana, assim como da embarcação madeirense ‘Swing’ de José Augusto Araújo. Ao longo de toda a madrugada e manhã de hoje, este ‘trio’ estava separado por uma a duas milhas náuticas de distâncias.

De referir que o ‘Sorcery’, desde ontem que tinha uma vantagem confortável em relação aos mais directos adversários, sendo que às 15h30 de hoje, liderava com uma vantagem de mais de 33 milhas náuticas.

A festa da vitória desta 34.ª edição Regata Internacional Canárias-Madeira, organizada pelo Clube Naval do Funchal e o Real Club Náutico de Tenerife poderá acontecer ainda hoje, ao final da noite, ou na madrigada desta quinta-feira.