Motociclista ferido após colisão com carro na Camacha

Um motociclista, de 37 anos, ficou ferido esta tarde, na sequência de uma colisão com um carro no Caminho Municipal dos Caboucos, na Camacha.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local, onde prestaram assistência à vítima, que se queixava de dores no membro inferior esquerdo e nas costas. Após ser socorrido no local, o motociclista foi transportado para o hospital para receber assistência médica.