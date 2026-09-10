Calheta de portas abertas ao Continente

A presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, destacou hoje as condições do concelho para a actividade empresarial e deixou uma garantia aos produtores e responsáveis do Continente: "Estamos de portas abertas para quem precisar, para os vossos negócios, para as vossas iniciativas".

Na sessão de abertura do IV Encontro Alimentar da Madeira, que decorre esta tarde no Saccharum Resort & Spa, a autarca salientou as características do território, nomeadamente "o clima e o solo", mas também o papel dos empresários que têm apostado no concelho.

"Da nossa parte, nós tentamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para vos dar as ferramentas, para vos dar as condições para que possam bem investir", afirmou.

Doroteia Leça sublinhou ainda a dimensão turística da Calheta, apontando para cerca de 11.500 habitantes e 6.500 camas turísticas, muitas vezes com taxas de ocupação de 100%. Uma realidade que, segundo a presidente da Câmara, representa "uma fluidez e um tráfego de pessoas não residentes" com impacto nas infra-estruturas municipais, mas que demonstra também a atractividade do concelho.

A autarca defendeu uma maior visibilidade da actividade empresarial e do investimento no concelho e agradeceu a relação estabelecida com o Continente.

"Temos que fazer isto com bons empresários, com muitos de vocês, com empresários da Calheta também", afirmou, desejando que o encontro seja "uma tarde muito proveitosa" e que todos fiquem a ganhar.

O IV Encontro Alimentar da Madeira assinala os 30 anos de presença do Continente na Região e reúne produtores do sector agroalimentar que fornecem o Modelo Continente. Sob o tema "30 anos Madeira – uma história de todos, um futuro para todos", o encontro aborda o crescimento do negócio, o investimento, a inovação, os hábitos dos consumidores e a valorização dos produtos regionais.