Cristiano Ronaldo marca no regresso aos triunfos do Al Nassr
O avançado português Cristiano Ronaldo marcou hoje no regresso aos triunfos do Al Nassr na Liga saudita de futebol, na receção ao Abha (2-1), último classificado, na sexta jornada da competição.
Em Riade, Ronaldo abriu o marcador, aos 22 minutos, e Abdullah Al Hamdan, aos 58, fez o segundo do Al Nassr, que contou ainda com Samuel Costa no 'onze', enquanto João Félix esteve ausente devido a castigo. O francês Nabil Fekir reduziu para o Abha, aos 75.
Com este triunfo, o Al Nassr, que vinha de um desaire no campo do Al Ittihad (2-1), igualou Al Hilal e Al-Qadisiyah no topo do campeonato, todos com 15 pontos.
No fecho da ronda, Bruno Lage venceu ao comando Al Diriyah no campo do Al Fateh (2-1), com o uruguaio Darwin Nunez, ex-Benfica, a marcar o primeiro do técnico da equipa do técnico português.
Lage segue agora no sétimo lugar da Liga saudita, com 10 pontos.