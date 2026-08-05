Suspeito de tentar matar colega de trabalho com faca detido no Porto

Um homem de 22 anos, detido no Porto na segunda-feira, ficou em prisão preventiva por suspeita de tentar matar, com uma faca, um colega de trabalho de 27 anos, informou hoje o Comando Metropolitano da PSP.

Em comunicado, a PSP refere que a detenção aconteceu na Rua da Prelada por suspeita de homicídio na forma tentada e que o suspeito foi presente na terça-feira à autoridade judiciária competente, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

De acordo com a polícia, o suspeito declarou que, "há já algum tempo, vinha a ser alvo de difamações, desrespeito e humilhações por parte da vítima", seu colega de trabalho no estabelecimento comercial.

"Devido à consecutividade desse tipo de situação", o suspeito, segundo o próprio, terá atingido "o seu limite na gestão emocional e psicológica, levando-o a desferir um golpe com uma faca no seu colega de trabalho".

A vítima foi estabilizada no local e transportada para a Unidade Hospitalar de São João , no Porto, com ferimentos graves.

Foi submetida a uma intervenção cirúrgica com prognóstico reservado, acrescenta a PSP.