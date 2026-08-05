Villas-Boas diz que o "tempo não apagará" o legado de Jorge Costa

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, afirmou hoje que Jorge Costa continua a ser um "padrão de exigência" para o clube, um ano após a morte do antigo capitão e diretor do futebol, reforçando que o "tempo nunca apagará" o seu legado.

Numa mensagem publicada no sítio oficial dos 'dragões' na Internet, no dia que se assinala um ano da morte de Jorge Costa, Villas-Boas recordou uma das maiores figuras da história portista, a quem agradece por ter sido uma "força espiritual", que acompanhou a equipa na conquista do título nacional de futebol em 2025/26.

"Passou um ano, mas ficaram a presença, o exemplo e um legado que o tempo nunca apagará", escreveu o presidente portista, acrescentando que "há ausências que o tempo não consegue preencher e homens cuja importância só se torna ainda mais evidente quando deixam de estar fisicamente presentes", pode ler-se.

Villas-Boas renovou as condolências à família e amigos de Jorge Costa, garantindo que "o FC Porto nunca esquecerá um dos seus maiores símbolos".

O líder dos 'azuis e brancos' lembrou ainda que a atribuição do nome do antigo defesa-central ao centro de treinos do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia, "não é apenas uma homenagem", mas "uma presença e um padrão de exigência para todos os que ali trabalham".

"Cada jogador, treinador ou funcionário que entra naquele espaço encontra o exemplo de alguém que demonstrou que o talento não chega sem trabalho, que a liderança não existe sem coragem e que representar o FC Porto exige caráter, frontalidade, lealdade e entrega absoluta", assinalou.

Na mensagem, Villas-Boas recordou ainda o regresso de Jorge Costa ao clube, em 2024, para assumir funções de diretor do futebol, logo após ter conseguido, enquanto treinador principal, uma subida com o AVS ao escalão mais alto do futebol português.

"Quando regressou ao clube, em 2024, não veio viver da memória nem ocupar um lugar simbólico. Veio trabalhar, decidir, exigir e ajudar a reconstruir um FC Porto novamente preparado para vencer. O 31.º título de campeão nacional tem também o seu trabalho, o seu conhecimento e a sua influência", escreveu.

O clube anunciou hoje o lançamento de uma camisola de edição limitada em homenagem a Jorge Costa, cuja receita reverte para a Fundação FC Porto.

Antes de iniciar o treino, o plantel principal cumpriu um minuto de silêncio em memória à antiga glória dos 'dragões'.

No dia em que se assinala um ano da morte do antigo defensor, será celebrada uma missa em sua memória, às 19:00, na Igreja de Cristo Rei, no Porto.

Jorge Costa morreu em 05 de agosto de 2025, aos 53 anos, vítima de morte súbita, enquanto exercia o cargo de diretor de futebol dos 'azuis e brancos'.

O antigo futebolistas representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.