Suspeita de fuga de gás mobiliza bombeiros em Câmara de Lobos

Um incêndio num anexo mobilizou, na madrugada deste domingo, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para o Estreito de Câmara de Lobos.

O alerta foi dado às 00h13, tendo a corporação destacado para o local 10 operacionais, apoiados por três viaturas, para combater as chamas.

Segundo apurou o DIÁRIO, não se encontrava ninguém no interior do anexo no momento em que o incêndio deflagrou, não havendo registo de feridos. As causas da ocorrência ainda estão por apurar, embora exista a suspeita de que o fogo possa ter tido origem numa fuga de gás.

Os bombeiros procederam à extinção do incêndio e à verificação das condições de segurança no local.