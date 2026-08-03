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Interrogatório do suspeito de esfaquear mulher na Fundoa continua amanhã

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O primeiro interrogatório judicial do suspeito de esfaquear uma mulher, de 28 anos, na tarde de domingo, na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa, prossegue esta terça-feira no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

O suspeito, de 38 anos, regressou aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública por determinação do juiz, depois de o interrogatório ter sido interrompido. Esta terça-feira voltará a ser ouvido, devendo ficar a conhecer as medidas de coacção que lhe serão aplicadas.

Tal como o DIÁRIO noticiou no domingo, a vítima sofreu um golpe de arma branca numa das pernas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue na sequência da agressão.

A mulher recebeu assistência hospitalar e teve alta após ter sido submetida a tratamento.

Mulher esfaqueada na Fundoa

Vítima, de 28 anos, sofreu um golpe numa perna. Polícia Judiciária foi chamada para recolher vestígios no local

Inês Paiva , 02 Agosto 2026 - 17:39

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