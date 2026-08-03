Interrogatório do suspeito de esfaquear mulher na Fundoa continua amanhã
O primeiro interrogatório judicial do suspeito de esfaquear uma mulher, de 28 anos, na tarde de domingo, na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa, prossegue esta terça-feira no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.
O suspeito, de 38 anos, regressou aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública por determinação do juiz, depois de o interrogatório ter sido interrompido. Esta terça-feira voltará a ser ouvido, devendo ficar a conhecer as medidas de coacção que lhe serão aplicadas.
Tal como o DIÁRIO noticiou no domingo, a vítima sofreu um golpe de arma branca numa das pernas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue na sequência da agressão.
A mulher recebeu assistência hospitalar e teve alta após ter sido submetida a tratamento.
Mulher esfaqueada na Fundoa
Vítima, de 28 anos, sofreu um golpe numa perna. Polícia Judiciária foi chamada para recolher vestígios no local
Inês Paiva , 02 Agosto 2026 - 17:39
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