Interrogatório do suspeito de esfaquear mulher na Fundoa continua amanhã

O primeiro interrogatório judicial do suspeito de esfaquear uma mulher, de 28 anos, na tarde de domingo, na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa, prossegue esta terça-feira no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

O suspeito, de 38 anos, regressou aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública por determinação do juiz, depois de o interrogatório ter sido interrompido. Esta terça-feira voltará a ser ouvido, devendo ficar a conhecer as medidas de coacção que lhe serão aplicadas.

Tal como o DIÁRIO noticiou no domingo, a vítima sofreu um golpe de arma branca numa das pernas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue na sequência da agressão.

A mulher recebeu assistência hospitalar e teve alta após ter sido submetida a tratamento.