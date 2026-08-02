Mulher esfaqueada na Fundoa
Vítima, de 28 anos, sofreu um golpe numa perna. Polícia Judiciária foi chamada para recolher vestígios no local
Uma mulher de 28 anos foi esfaqueada, esta tarde, na Rua Mestre Sidónio, na zona da Fundoa, no Funchal.
De acordo com o que o DIÁRIO conseguiu apurar, a vítima sofreu um golpe de arma branca numa das pernas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue na sequência da agressão. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR, que prestaram os primeiros socorros à mulher, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), que asseguraram as primeiras diligências e o isolamento da área.
Entretanto, a Polícia Judiciária foi accionada para proceder à recolha de vestígios e desenvolver as diligências de investigação necessárias para apurar as circunstâncias em que ocorreu a agressão.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses permanecem no local a aguardar autorização das autoridades para procederem à limpeza da via pública, onde ficaram visíveis vestígios de sangue.
Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias que estiveram na origem da agressão nem informação sobre a identidade ou paradeiro do alegado agressor.
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