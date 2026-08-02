Mulher esfaqueada na Fundoa

Uma mulher de 28 anos foi esfaqueada, esta tarde, na Rua Mestre Sidónio, na zona da Fundoa, no Funchal.

De acordo com o que o DIÁRIO conseguiu apurar, a vítima sofreu um golpe de arma branca numa das pernas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue na sequência da agressão. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR, que prestaram os primeiros socorros à mulher, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), que asseguraram as primeiras diligências e o isolamento da área.

Entretanto, a Polícia Judiciária foi accionada para proceder à recolha de vestígios e desenvolver as diligências de investigação necessárias para apurar as circunstâncias em que ocorreu a agressão.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses permanecem no local a aguardar autorização das autoridades para procederem à limpeza da via pública, onde ficaram visíveis vestígios de sangue.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias que estiveram na origem da agressão nem informação sobre a identidade ou paradeiro do alegado agressor.