Jovem ferido em acidente de trabalho no Funchal

Um jovem, de 25 anos, ficou ferido, esta manhã, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido numa obra localizada na Travessa Coronel Cunha, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, a vítima sofreu uma queda numa escadaria existente na obra, tendo ficado com queixas em ambas as pernas.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros, procederam à imobilização da vítima e transportaram-na para o Hospital.

Na operação estiveram envolvidos quatro operacionais da corporação, apoiados por duas viaturas, uma ambulância e um veículo de apoio.