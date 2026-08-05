Vídeo mostra trotinete eléctrica a transportar carga de grandes dimensões no Funchal

Um vídeo captado na Avenida do Infante, no Funchal, mostra um condutor de uma trotinete eléctrica a circular enquanto transporta um caixote de grandes dimensões, cuja largura ultrapassa a do próprio veículo.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o utilizador, sem capacete, a conduzir com a volumosa carga apoiada na trotinete. Pelas imagens, tudo indica tratar-se do caixote de uma outra trotinete eléctrica, embora tal não possa ser confirmado.

O Código da Estrada, através do artigo 56.º, determina que os veículos não podem circular com cargas que constituam perigo ou embaraço para os restantes utentes da via. A lei estabelece ainda que a carga deve ser transportada de forma a garantir o equilíbrio do veículo, não oscilar de modo perigoso e não reduzir a visibilidade do condutor.

Caso se verifique uma infracção às regras de transporte de carga previstas no Código da Estrada, as coimas podem variar entre 60 e 600 euros, consoante a natureza da infracção.