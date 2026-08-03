Detido suspeito de esfaquear mulher na Fundoa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou a detenção de um homem, de 36 anos, pelo crime de violência doméstica, com agressão com um objecto cortante.

Tal como noticiado no domingo, pelo DIÁRIO, uma mulher de 28 anos foi esfaqueada na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa. A vítima sofreu um golpe numa das pernas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue na sequência da agressão.

Mulher esfaqueada na Fundoa Vítima, de 28 anos, sofreu um golpe numa perna. Polícia Judiciária foi chamada para recolher vestígios no local Inês Paiva , 02 Agosto 2026 - 17:39

A mulher teve de receber tratamento hospital, tendo recebido alta após tratamento.

O arguido será presente esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial, onde conhecerá as medidas de coacção.