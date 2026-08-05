Madeira com dupla nomeação para os World Cruise Awards 2026

É o quinto ano consecutivo que a Madeira está nomeada para os World Cruise Awards. Depois de ter conquistado o prémio de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa em 2022, 2023 e 2025, e ter sido eleito em 2024 o Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, a Região volta a estar este ano entre os finalistas para estas duas categorias.

As votações, gratuitas e abertas a todos, decorrem on-line na página dos World Cruise Awards (worldcruiseawards.com/nominees/2026), até ao próximo dia 21 de Agosto.

Na categoria de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, a Madeira concorre com Atenas (Grécia), Barcelona (Espanha), Dubrovnik (Croácia), Kotor (Montenegro), Lisboa (Portugal), Monte Carlo (Mónaco), Nice (França), Oslo (Noruega), Roma (Itália) e Southampton (Inglaterra). Para o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, além do Porto do Funchal, estão nomeados os portos de Steinwerder (Alemanha), Flam (Noruega), Kai Tak (Hong Kong), Montreal (Canadá), Copenhaga (Dinamarca), Kiel (Alemanha), La Valeta (Malta) e Victoria (Canadá).

"Estas nomeações constituem um importante reconhecimento internacional do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na Madeira em prol de um turismo de cruzeiros cada vez mais sustentável, qualificado e competitivo”, afirma o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que tutela a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA). “São motivo de orgulho para a Região e demonstram que a aposta na excelência e na valorização do nosso destino está a produzir resultados”, acrescenta, dizendo que esta dupla nomeação “reforça” a notoriedade da Madeira como destino de referência no panorama internacional dos cruzeiros.

Para a presidente da APRAM, Paula Cabaço, estas nomeações “reflectem o empenho e a dedicação” dos colaboradores da empresa, bem como de todos os profissionais que integram a cadeia de valor do turismo de cruzeiros na Madeira. “São todos eles, que diariamente contribuem para afirmar os Portos da Madeira como uma referência internacional”, sublinha, dizendo que estar na lista final destes prémios evidencia igualmente o compromisso da APRAM com sustentabilidade ambiental e com a melhoria contínua da experiência proporcionada aos passageiros e tripulantes.

Mais do que um reconhecimento institucional, estas nomeações são uma distinção para toda a Madeira e para os madeirenses, cuja hospitalidade fazem de cada escala de cruzeiro uma experiência verdadeiramente memorável". Paula Cabaço

Segundo nota à imprensa, os World Cruise Awards foram atribuídos pela primeira vez em 2021. Os vencedores serão conhecidos a 14 de Outubro, na Gala Anual do World Cruise Awards, que vai decorrer este ano na Jamaica. Os prémios são considerados os ‘irmãos’ dos World Travel Awards, instituídos em 1993 e referidos como os ‘Óscares do Turismo’, nos quais a Madeira já venceu por 12 vezes o galardão de Melhor Destino Insular da Europa.

O turismo de cruzeiro teve em 2025 um impacto directo de 62,9 milhões de euros na economia regional. Foi o melhor ano de sempre para a indústria na Madeira, com mais de um milhão de pessoas (1.024.442) a chegaram à Madeira a bordo de navios de cruzeiro: um movimento recorde de 746.257 passageiros e 271.974 tripulantes. O número de escalas, cresceu 4,74% para 331 escalas.