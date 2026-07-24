Suspeito de atear fogo no Caniço detido pela PSP

O homem suspeito de ter ateado o incêndio em mato que deflagrou, esta tarde, na Rua Cônego Doutor Jorge de Freitas, junto à Encosta do Cemitério Novo, no Caniço, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), confirmou ao DIÁRIO o coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz, Paulo Renato Baptista.

Paulo Renato Baptista explicou, ao DIÁRIO, que os trabalhos de limpeza estavam a ser executados por uma empresa contratada pelo Município de Santa Cruz, no âmbito de um projecto de criação de faixas de gestão de combustível junto à rede viária municipal.

De acordo com o coordenador, um homem terá passado pelo local e, alegando ter conflitos familiares, afirmou que "não era preciso limpar porque ia pegar fogo". Pouco depois, terá provocado o incêndio.

Os trabalhadores da empresa perseguiram o alegado incendiário por um terreno baldio, conseguindo retê-lo até à chegada da PSP, que procedeu à sua detenção. Segundo Paulo Renato Baptista, o suspeito será posteriormente encaminhado para as instâncias judiciais.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Município de Santa Cruz confirmou que o alegado incendiário foi detido e indicou que, no combate às chamas, estão empenhados 31 operacionais, apoiados por sete viaturas de combate, uma máquina de apoio e o helicóptero H-35 da Protecção Civil, além de elementos da PSP e do Serviço Municipal de Protecção Civil.

A autarquia apelou ainda à população para manter a calma, seguir as indicações das autoridades e evitar deslocações desnecessárias para a zona da ocorrência, enquanto prosseguem as operações de combate ao incêndio.