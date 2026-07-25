PSP detém suspeito de uso de documentos falsos no aeroporto do Porto

Um homem de 34 anos de nacionalidade estrangeira foi detido na sexta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por suspeitas de uso de documentos falsos, informou hoje a PSP.

Segundo um comunicado da Direção Nacional da PSP, o suspeito foi detido na zona das partidas do aeroporto do Porto, na sequência de uma ação de controlo e fiscalização desencadeada pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF/PSP).

"Durante a verificação documental foram detetados indícios de utilização de documentos fraudulentos, tendo o passageiro sido conduzido às instalações policiais para realização das diligências necessárias", refere a mesma nota.

Segundo a PSP, após a "análise da documentação e confirmação dos indícios de fraude", o suspeito foi detido e presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.