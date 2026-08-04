Capotamento no cruzamento das Romeiras sem feridos

Uma colisão entre dois veículos, ocorrida há pouco no cruzamento das Romeiras, em Santo António, provocou o capotamento de um dos automóveis.

O condutor da viatura capotada conseguiu sair pelos próprios meios, não havendo registo de feridos.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local com uma ambulância, mas acabaram por não prestar assistência a qualquer dos intervenientes.

A PSP esteve no local, onde tomou conta da ocorrência.