Capotamento no cruzamento das Romeiras sem feridos
Uma colisão entre dois veículos, ocorrida há pouco no cruzamento das Romeiras, em Santo António, provocou o capotamento de um dos automóveis.
O condutor da viatura capotada conseguiu sair pelos próprios meios, não havendo registo de feridos.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local com uma ambulância, mas acabaram por não prestar assistência a qualquer dos intervenientes.
A PSP esteve no local, onde tomou conta da ocorrência.
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