Suspeito regressa ao tribunal

O homem de 38 anos suspeito de esfaquear uma mulher de 28 anos, na tarde de domingo, na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa, já se encontra no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira para a continuação do primeiro interrogatório judicial.

A diligência foi interrompida na segunda-feira por decisão do juiz, tendo o arguido regressado aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública. Esta manhã, volta a ser ouvido, sendo expectável que, no final do interrogatório, fiquem definidas as medidas de coacção a aplicar.

O caso remonta à tarde de domingo, quando uma mulher de 28 anos foi atingida com uma arma branca numa das pernas, sofrendo uma perda significativa de sangue. A vítima recebeu assistência hospitalar e acabou por ter alta após tratamento.