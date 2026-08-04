Dia Mundial da Fotografia assinalado com demonstrações de técnicas do século XIX

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's vai assinalar o Dia Mundial da Fotografia, celebrado a 19 de Agosto, com um programa dedicado ao processo fotográfico histórico do colódio húmido, desenvolvido em parceria com o Five Historic Photography Studio, de Sintra.

As iniciativas arrancam no dia 14 de Agosto, às 14h30, com a palestra 'Da Luz à Memória – Os processos fotográficos do século XIX e o património fotográfico da Madeira', orientada pelos especialistas Filipe Barroso e Vera Gonçalves. A sessão abordará a evolução da fotografia, com especial enfoque na técnica do colódio húmido, e evocará o legado de alguns dos principais pioneiros da fotografia na Madeira, como Vicente Gomes da Silva, Joaquim Augusto de Sousa e João Francisco Camacho.

Após a palestra, os participantes poderão assistir a demonstrações ao vivo desta técnica artesanal, acompanhando todas as etapas do processo de produção de uma imagem em colódio húmido.

O ponto alto das comemorações está reservado para os dias 18 e 19 de Agosto, quando o público poderá participar em sessões de retratos utilizando esta técnica histórica. Mediante o pagamento de um valor simbólico, os participantes receberão uma fotografia artesanal produzida segundo os métodos do século XIX. Entre os presentes na palestra inaugural será ainda sorteada uma sessão fotográfica gratuita.

A participação na palestra e o acesso ao estúdio onde decorrerão as sessões fotográficas serão gratuitos.

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's, instalado no antigo estúdio da Photographia Vicente, preserva um dos mais importantes acervos fotográficos da Região. Já o Five Historic Photography Studio, fundado em 2018 por Vera Gonçalves e Filipe Barroso, dedica-se à recuperação e divulgação de técnicas fotográficas históricas, sendo actualmente uma referência nacional na prática do colódio húmido e de outros processos fotográficos do século XIX.