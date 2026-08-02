Madeirense condenado por tráfico de droga na Indonésia continua à espera de extradição

O madeirense Rui Viana, condenado na Indonésia por tráfico de droga, continua a aguardar que as autoridades portuguesas avancem com o pedido formal de extradição para que possa cumprir o restante da pena em Portugal.

Madeirense condenado a 13 anos e meio de prisão por tráfico de droga na Indonésia O madeirense Rui Viana, que foi detido na Indonésia por tráfico de droga, foi condenado a 13 anos e meio de prisão. O jovem encontra-se preso desde Abril, juntamente com Fernando Santos, julgado pelo mesmo crime, mas neste caso condenado a 20 anos de prisão.

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A informação foi avançada pela SIC Notícias, que revela que, mais de dois anos após a detenção e cerca de um ano e meio depois da condenação, tanto Rui Viana como o outro português envolvido no processo, Fernando Sousa, permanecem numa prisão indonésia à espera de uma decisão do Estado português.

Os dois homens foram detidos em Março de 2024, depois de as autoridades indonésias terem apreendido quase três quilos de cocaína líquida, alegadamente escondida em frascos de champô na posse de Rui Viana, no Aeroporto Internacional de Soekarno-Hatta, em Jacarta. Embora inicialmente enfrentassem a possibilidade de serem condenados à pena de morte, essa hipótese acabou por ser afastada.

Rui Viana assumiu a responsabilidade pelo crime e foi condenado a 13 anos e meio de prisão. Já Fernando Sousa, que sempre negou qualquer envolvimento, acabou por ser condenado a 20 anos de prisão.

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Segundo a reportagem da SIC, Fernando Sousa afirma que, há cerca de um ano, o então embaixador de Portugal reuniu com o responsável pela Justiça da Indonésia, que terá manifestado disponibilidade para autorizar a transferência dos dois reclusos, desde que o pedido fosse formalmente apresentado pelo Governo português. Contudo, de acordo com o recluso, esse pedido continua por ser feito. A SIC Notícias refere ainda que questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o processo, mas não obteve resposta.

Desde o início deste ano, Rui Viana e Fernando Sousa encontram-se detidos na prisão de Tangerang, na província de Banten. Enquanto aguardam desenvolvimentos, cumprem as respectivas penas naquele estabelecimento prisional.

Fernando Sousa revelou ainda à SIC que escreveu um livro onde apresenta a sua versão dos factos e insiste na sua inocência. O recluso afirma possuir uma declaração de Rui Viana que o ilibaria, mas refere que esse elemento não foi considerado suficiente pelas autoridades judiciais indonésias durante o recurso. A estação televisiva indica, no entanto, que não conseguiu confirmar essa versão junto do madeirense.