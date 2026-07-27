'Imaculado' assinala Dia Mundial dos Avós com homenagem e espectáculo da Universidade Sénior

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou, este domingo, o Dia Mundial dos Avós com a iniciativa 'Celebração da Vida', que reuniu dezenas de participantes numa manhã dedicada à valorização dos avós e ao fortalecimento dos laços familiares.

As comemorações tiveram início com uma Missa de Homenagem aos Avós, celebrada na Igreja Paroquial, marcada pela leitura de uma oração de Acção de Graças pelos avós, protagonizada por duas crianças.

O programa prosseguiu no Salão Paroquial, onde a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria apresentou um espectáculo com momentos de música, teatro e dança, evidenciando o talento, a criatividade e o empenho dos seus alunos e formadores. A actuação constituiu também uma demonstração do dinamismo daquele projecto de envelhecimento activo promovido pela Junta de Freguesia.

A iniciativa terminou com um lanche-convívio, proporcionando um momento de encontro entre participantes, familiares e comunidade, com o objectivo de reforçar os laços de amizade e o sentimento de pertença à freguesia.

Na ocasião, o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, destacou que a celebração pretende "afirmar o reconhecimento pelos avós e pelo papel essencial que desempenham na educação das famílias, na preservação da memória colectiva e na construção de uma sociedade mais solidária, humana e coesa".

O autarca salientou ainda que a Universidade Sénior constitui "um dos projectos mais emblemáticos da freguesia", sublinhando o contributo da iniciativa para a promoção do envelhecimento activo, da aprendizagem ao longo da vida e da participação cívica da população sénior.