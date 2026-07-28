Bordal celebra o Dia Mundial do Bordado levando a fábrica para a Rua Fernão de Ornelas
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Bordado, que se celebra a 30 de Julho, a Bordal - Bordados da Madeira volta a levar a fábrica para a rua, repetindo uma iniciativa que, em 2025, despertou a curiosidade e o entusiasmo de madeirenses e visitantes.
Entre as 10h30 e as 12h30, a Rua Fernão de Ornelas, em frente ao edifício da Bordal, transforma-se numa "verdadeira extensão da fábrica", permitindo ao público acompanhar, ao vivo, todas as etapas de produção do autêntico Bordado Madeira.
Ao longo da manhã estarão representadas as diferentes fases do processo produtivo, desde o desenho e a estampagem até ao bordado manual, passando pelo corte, lavagem, engomagem e acabamentos. As bordadeiras estarão a trabalhar ao vivo, proporcionando uma oportunidade única para observar a precisão, a dedicação e o saber-fazer que tornam o Bordado Madeira um património ímpar.
O edifício da Bordal será igualmente transformado para assinalar esta data. A fachada será decorada com toalhas estampadas e panos das mesas de estampagem, recriando o ambiente da fábrica e criando uma ligação entre o interior e o espaço público. O azul-anil, cor tradicional da estampagem do Bordado Madeira, será o elemento dominante desta instalação, criando um impacto visual único e tornando o edifício numa verdadeira homenagem a esta arte secular.
Com esta iniciativa, a Bordal pretende aproximar os madeirenses e os visitantes da realidade do Bordado Madeira, dando a conhecer não apenas a beleza das peças finais, mas também todo o conhecimento, o tempo, a dedicação e o trabalho humano que existem por detrás de cada criação. Mais do que uma demonstração, esta será uma celebração de um património vivo, profundamente ligado à identidade da Madeira e que continua a afirmar-se através da inovação, do design e da valorização do trabalho artesanal. A Bordal convida toda a comunidade e os visitantes da Região a assistir a esta iniciativa e a descobrir, ao vivo, como nasce uma das mais reconhecidas expressões da cultura madeirense. Bordal