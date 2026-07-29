Oficinas, rodas de bordado e documentário marcam Dia Mundial do Bordado

Celebrado anualmente a 30 de Julho, o Dia Mundial do Bordado assume um papel central na programação da Semana do Bordado da Madeira, promovendo a convergência entre a preservação patrimonial, a aprendizagem intergeracional e a reinvenção artística. Com iniciativas a decorrer no Funchal e na ilha do Porto Santo, a jornada coloca em evidência o saber-fazer tradicional e o olhar contemporâneo das novas gerações de criadores.

No Funchal, o Jardim do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua Visconde Anadia, transforma-se, entre as 10 e as 16 horas, num espaço interactivo de criação. As formandas do Curso Profissional de Bordado da Madeira dinamizam uma oficina prática aberta à população, proporcionando o contacto directo com a selecção dos materiais, o rigor do traço e o domínio dos pontos característicos da arte regional. No mesmo local, realiza-se uma Roda de Bordado, convidando a comunidade e os visitantes a partilhar memórias e técnicas.

As celebrações estendem-se à ilha do Porto Santo, onde as Bordadeiras de Casa da Ilha Dourada dinamizam uma Roda de Bordado na Esplanada da Baiana, entre as 10h e as 12h30. Uma iniciativa aberta ao público em geral e que convida à aprendizagem deste saber-fazer ancestral, através de um kit que vai distribuído a quem se juntar a esta Roda de Bordado da Madeira. Em paralelo, o Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, acolhe uma sessão de formação de aperfeiçoamento orientada para as Bordadeiras de Casa da Ilha da Madeira, entre as 10h e as 16h30.

Às 10h30 decorre a segunda e última visita guiada à exposição 'Bordado da Madeira', patente no Centro Cultural Quinta Magnólia, permitindo ao público aprofundar a evolução histórica e o valor artístico das peças expostas.

O futuro desta herança cultural acontece às 16 horas, no Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais, com a apresentação do documentário 'Entre o Linho e o Olhar', concebido e produzido pelos alunos da Escola Profissional Cristóvão Colombo. A obra oferece uma abordagem audiovisual contemporânea sobre os gestos minuciosos, os testemunhos e as histórias que dão vida a cada peça.

A Semana do Bordado da Madeira chega ao fim na sexta-feira, 31 de Julho. Prossegue a formação de aperfeiçoamento dirigida às Bordadeiras de Casa no Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais, entre as 10h e as 16h30. O encerramento oficial decorre às 16 horas, na Galeria do Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais, com uma visita guiada à instalação 'A Ilha', seguida de uma conversa aberta com a artista criadora, Vilma Florença. O encontro propõe uma reflexão sobre a identidade insular e os pontos de contacto entre o património tradicional e a criação artística contemporânea.

Até sexta-feira, o IVBAM deixa o convite a quem quiser fotografar-se no Jardim das Bordadeiras, na moldura da Semana do Bordado da Madeira e associar-se a estas celebrações.

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM) assume a sua missão, a valorização, certificação e promoção do Bordado da Madeira e do Artesanato Regional, assegurando a preservação do património imaterial e o desenvolvimento socioeconómico dos artesãos e bordadeiras da Região Autónoma da Madeira.