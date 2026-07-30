Semana do Bordado da Madeira assinalada no Porto Santo

A Semana do Bordado da Madeira está também a ser comemorada na ilha do Porto Santo.

Desde as 10 horas e até ao meio-dia, no restaurante A Baiana, seis bordadeiras estão a realizar uma demonstração desta arte tradicional, dando a conhecer aos residentes e visitantes o que de melhor se faz na Região nesta área cultural.

Amélia Jesus contou ao DIÁRIO que, apesar de já não se dedicar actualmente ao bordado, esta foi uma arte que praticou durante a juventude. "Fazia muito quando era miúda", recordou.

A bordadeira defende que esta tradição deve continuar a ser passada às novas gerações. "Acho que os mais novos deviam continuar com esta tradição, mas, contudo, elas agora só querem telemóveis", afirmou.

As participantes nesta demonstração praticaram o bordado quando eram mais novas e procuram sensibilizar os mais jovens para a importância de preservar uma das expressões culturais mais emblemáticas da Madeira.