Encontrada sem vida mulher que estava desaparecida há uma semana

A mulher de 43 anos, residente em Santo António, no Funchal, que estava desaparecida há uma semana, desde o passado domingo, 26 de Julho, foi encontrada sem vida, confirmou a Polícia Judiciária (PJ) ao DIÁRIO.

Segundo fonte oficial, o corpo foi localizado na sequência de diligências de investigação desenvolvidas por inspectores da Polícia Judiciária, que conduziram as autoridades até uns armazéns na zona da Cancela. Perante os indícios recolhidos durante a investigação, foi necessário proceder ao arrombamento da porta do edifício, com o apoio dos bombeiros, tendo a mulher sido encontrada já sem vida no interior.

De acordo com a mesma fonte, não existem, para já, indícios da prática de qualquer crime.

O desaparecimento tinha sido participado pelo companheiro da vítima, que revelou ao DIÁRIO que a mulher tinha saído de casa no domingo e deixado na habitação os documentos pessoais e o telemóvel. Na altura, referiu ainda que ninguém, incluindo familiares, tinha conseguido voltar a contactá-la.

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Segundo o companheiro, a mulher tinha um historial de problemas de saúde e episódios de desorientação, tendo já recebido acompanhamento médico. As autoridades realizaram várias diligências nos últimos dias, incluindo verificações em locais indicados por familiares, até que a investigação da Polícia Judiciária permitiu localizar a desaparecida.

A ocorrência seguirá agora os trâmites habituais.