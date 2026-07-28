Verificações administrativas e técnicas do Rali da Madeira acontecem amanhã

O Rali da Madeira tem início amanhã com as verificações administrativas e técnicas iniciais. As verificações administrativas, em que são analisados todos os documentos relativos à participação dos concorrentes, terão lugar entre as 14:00 e as 17:00 na Praça CR7.

Já as verificações técnicas iniciais, sessão em que os comissários técnicos auferem da conformidade das viaturas com a sua ficha de homologação assim como a sua aceitação para circulação viária, acontecem entre as 14:15 e 19:00 no Cais 6 do Porto do Funchal.

"Tanto as verificações administrativas como as técnicas iniciais costumam ser acompanhadas in loco pelos muitos amantes da modalidade que assim têm não só mais uma oportunidade de estar perto dos piloto e navegadores que animarão as estradas madeirenses ao longo de três dias como também das máquinas que farão sonhar pelo seu som e rapidez", refere a organização.

Amanhã, 29 de Julho, os concorrentes reconhecem as classificativas do Palheiro Ferreiro, Ribeiro Frio, Chão da Lagoa e Cidade do Funchal.