Avaria no ar condicionado leva ao adiamento de consultas no Hospital

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que, na sequência da necessidade de manutenção dos equipamentos de climatização do edifício da Consulta Externa (Auto-Silo), do Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi necessário proceder ao reagendamento de alguns actos médicos não urgentes.

A situação decorre de uma avaria no sistema de ar condicionado, estando já a ser equacionadas outras soluções, pelo que a atividade assistencial prestada naquele espaço será brevemente retomada SESARAM

No mesmo comunicado, em resposta ao pedido de esclarecimentos por parte do DIÁRIO, a entidade esclarece que, "tendo como prioridade a qualidade dos cuidados prestados, bem como a segurança, o conforto e bem-estar dos utentes e profissionais", procedeu ao reagendamento de consultas e tratamentos de algumas especialidades que funcionam neste edifício.

"Os actos adiados serão retomados com a maior brevidade possível", garante o SESARAM, acrescentando que os utentes já estão a ser devidamente contactados pelos serviços para o respectivo reagendamento.