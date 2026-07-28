Rali da Madeira arranca hoje com verificações administrativas e técnicas

O Rali da Madeira 2026 arranca esta quarta-feira com as verificações administrativas e técnicas iniciais, que marcam o início oficial da prova.

As verificações administrativas decorrem entre as 14h00 e as 17h00, na Praça CR7, enquanto as verificações técnicas têm lugar no Cais 6 do Porto do Funchal, entre as 14h15 e as 19h00.

Ainda hoje, os concorrentes realizam o reconhecimento das classificativas do Palheiro Ferreiro, Ribeiro Frio, Chão da Lagoa e Cidade do Funchal.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

9h00 - A Divisão Policial do Funchal, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, desenvolve uma actividade de ocupação de tempos livres (ATL), dirigida aos alunos que frequentam os vários centros de ocupação de tempos livres do Concelho do Funchal durante os meses de Verão

Entre as 9h00 e as 13h00, no Parque de Santa Catarina

15h00 às 17h30 - II Acção Autárquica na Promoção da Saúde e Bem-Estar

Sala da Assembleia Municipal do Funchal

18h00 - Conferência 'Causas e efeitos dos acidentes de trabalho e doenças profissionais'

Auditório 1º de Maio, à Rua do Bom Jesus, nº 9, R/C Direito

Agenda Política

11h00 - O Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa junto ao posto de abastecimento de combustíveis da Avenida do Infante

14h00 - JPP promove uma conferência na Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 - Chega promove acção junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

10h00 - PSD em conferência junto ao Colégio de Santa Clara

Agenda do Governo Regional

11h00 - O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, o eurodeputado Sérgio Gonçalves, no Palácio do Governo;



11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na cerimónia de encerramento da entrega de certificados do Programa Estágios de Verão 2026, que decorrerá no Jardim Municipal do Funchal

12h00 - O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, participam, na cerimónia de entrega do Prémio Ambiental ZFI 2025, evento que terá lugar nos escritórios da Zona Franca Industrial, no Caniçal

15h00 - Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, estará na apresentação no Auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, a apresentação pública da obra 'Vultos do Passado', da autoria de António Marques da Silva.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Julho, Dia Mundial do Tigre:

1808 - Invasões Francesas. O Exército de Bonaparte, comandado por Loison, toma a cidade de Évora.

1854 - É instituído o sistema de padrão ouro, em Portugal.

1856 - Morre, com 46 anos, o compositor alemão Robert Alexander Schumann.

1861 - Portugal declara-se neutral em relação à guerra civil Americana.

1883 - Nasce, o italiano Benito Amilcare Andrea Mussolini, Il Duce

1957 - Nasce a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) com a ratificação dos seus estatutos pelo Presidente norte-americano Eisenhower.

.1968 -O Papa Paulo VI sublinha a oposição da Igreja Católica Romana aos métodos artificiais para o controlo de nascimentos.

1969 - Guerra Colonial. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a queixa da Zâmbia contra Portugal, pelos ataques aéreos a povoações na zona de fronteira.

2004 - A Convenção Democrata norte-americana a decorrer em Boston, Massachusetts, confirma a candidatura do senador John Kerry às eleições Presidenciais de 02 de novembro.

2005 -- O Governo aprova uma proposta para aumento progressivo da idade de reforma dos funcionários públicos inscritos na Caixa Geral de Aposentações dos 60 para os 65 anos.

2007 - O ciclista espanhol Alberto Contador (Discovery Channel) vence a Volta à França em bicicleta, que terminou nos Campos Elísios, em Paris.

2010 - A Igreja Universal do Reino de Deus inaugura, no Porto, a primeira catedral construída de raiz em Portugal.

2012 - O piloto português António Félix da Costa faz um pleno inédito na sexta etapa do circuito mundial de GP3, ao vencer a segunda corrida do Grande Prémio da Hungria, em Hungaroring. Felix da Costa, da Red Bull Junior Team, entra para a história da competição, ao tornar-se no primeiro piloto de sempre a vencer as duas corridas num fim de semana da GP3 Series.

2013 - A proposta do Governo sobre o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais é aprovada em votação final no Parlamento.

2022 - O Supremo Tribunal de Justiça confirma a condenação a nove anos de prisão dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras envolvidos na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020.

2024 - O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclama oficialmente como Presidente Nicolás Maduro.

2025 - A Infraestruturas de Portugal (IP) e o consórcio LusoLav, liderado pela Mota-Engil, assinam o contrato de concessão da Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã.

Pensamento do dia