PJ destrói 7 toneladas de produtos ilícitos

A Polícia Judiciária destruiu 7.240 quilos de produtos ilícitos apreendidos em operações de combate ao tráfico, numa acção do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

A operação de 'Queima da Droga' decorreu em Julho, na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, sob supervisão do Ministério Público.

Do total incinerado, cerca de 6.900 quilos correspondiam a esteroides anabolizantes, com destaque para testosterona, nandrolona e boldenona. Foram ainda destruídos 320 quilos de produtos estupefacientes, incluindo cannabis, cocaína, heroína e MDMA, além de produtos de corte e adulterantes.

Segundo a PJ, esta foi a segunda operação do género desde a criação do Gabinete de Drogas e Toxicologia da Madeira, em 2023.