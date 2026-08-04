Obras urgentes em reservatório condicionam abastecimento de água em Santa Maria Maior

A partir das 9 horas de amanhã vai faltar água em alguns arruamentos da freguesia de Santa Maria Maior.

De acordo com a informação avançada pela Câmara Municipal do Funchal, na origem desta interrupção do abastecimento está uma intervenção urgente no reservatório da Quinta do Faial.

A falta de água deverá ser sentida por um período de oito horas, devendo a normalidade no abastecimento ser retomada pelas 17 horas.

Os arruamentos afectados são os seguintes:

- Caminho do Palheiro 46 até 91B

- Rua do Agrela

- Beco do Pedro Lopes

- Travessa do Rio de Janeiro

- Rua Dr. José Joaquim de Freitas

- Impasse Dr. José Joaquim de Freitas

- Entrada Dr. José Joaquim de Freitas

- Rua do Lanço

- Travessa do Lanço

- Rua Júlio Dinis

- Travessa do Lombo da Boa Vista

- Rua do Lombo da Boa Vista

- Beco do Lombo da Boa Vista

- Beco da Boa Vista

- Rampa Conde Carvalhal

- Rua Luis Figueiroa de Albuquerque

- Beco Luis Figueiroa de Albuquerque

- Travessa Luis Figueiroa de Albuquerque

- Rua do Coronel Cunha

- Travessa Coronel Cunha

- Vereda do Coronel Cunha

- Rua da Rochinha 49 até Nº 111

- Beco da Rochinha

- Rua Cónego Jardim

- Rua Mãe dos Homens

- Rua São João Bosco

- Beco 79 da Rua da Rochinha

- Travessa da Ribeira de João Gomes

- Rua Conde Carvalhal 56 até Nº 100

- Travessa do Lazareto

- Beco da Levada do Lazareto

- 2ª Travessa do Lazareto

- Beco do Lazareto

- 2º Beco da Travessa do Lazareto

- Rua Dr. Juvenal

- Rampa do Juvenal

- Rua dos Louros

- Rua Bartolomeu Dias

- Beco dos Louros

- Rua do Fontanário

- Beco do Fontanário

- Travessa do Caetano

A autarquia apela aos moradores das zonas afectadas para que tomem as devidas precauções, nomeadamente através do armazenamento da água necessária para o período previsto da interrupção.