Obras urgentes em reservatório condicionam abastecimento de água em Santa Maria Maior
A partir das 9 horas de amanhã vai faltar água em alguns arruamentos da freguesia de Santa Maria Maior.
De acordo com a informação avançada pela Câmara Municipal do Funchal, na origem desta interrupção do abastecimento está uma intervenção urgente no reservatório da Quinta do Faial.
A falta de água deverá ser sentida por um período de oito horas, devendo a normalidade no abastecimento ser retomada pelas 17 horas.
Os arruamentos afectados são os seguintes:
- Caminho do Palheiro 46 até 91B
- Rua do Agrela
- Beco do Pedro Lopes
- Travessa do Rio de Janeiro
- Rua Dr. José Joaquim de Freitas
- Impasse Dr. José Joaquim de Freitas
- Entrada Dr. José Joaquim de Freitas
- Rua do Lanço
- Travessa do Lanço
- Rua Júlio Dinis
- Travessa do Lombo da Boa Vista
- Rua do Lombo da Boa Vista
- Beco do Lombo da Boa Vista
- Beco da Boa Vista
- Rampa Conde Carvalhal
- Rua Luis Figueiroa de Albuquerque
- Beco Luis Figueiroa de Albuquerque
- Travessa Luis Figueiroa de Albuquerque
- Rua do Coronel Cunha
- Travessa Coronel Cunha
- Vereda do Coronel Cunha
- Rua da Rochinha 49 até Nº 111
- Beco da Rochinha
- Rua Cónego Jardim
- Rua Mãe dos Homens
- Rua São João Bosco
- Beco 79 da Rua da Rochinha
- Travessa da Ribeira de João Gomes
- Rua Conde Carvalhal 56 até Nº 100
- Travessa do Lazareto
- Beco da Levada do Lazareto
- 2ª Travessa do Lazareto
- Beco do Lazareto
- 2º Beco da Travessa do Lazareto
- Rua Dr. Juvenal
- Rampa do Juvenal
- Rua dos Louros
- Rua Bartolomeu Dias
- Beco dos Louros
- Rua do Fontanário
- Beco do Fontanário
- Travessa do Caetano
A autarquia apela aos moradores das zonas afectadas para que tomem as devidas precauções, nomeadamente através do armazenamento da água necessária para o período previsto da interrupção.