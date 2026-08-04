Mulheres preferem mobilidade no parto se estiverem capacitadas

Um trabalho de investigação de uma docente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) concluiu que as mulheres grávidas optam por maior mobilidade durante o trabalho de parto se estiverem devidamente informadas e capacitadas.

No entanto, o estudo da docente de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica Marlene Lopes mostrou também que "nem sempre há ambientes clínicos facilitadores e que a prática profissional limita, muitas vezes, a escolha das mulheres".

A investigação realizada ao longo dos últimos quatro anos envolveu, numa fase inicial, mais de duas centenas de grávidas, mas os resultados incidiram num grupo de 30 mulheres, no pós-parto, com gravidez de baixo risco e sem filhos até então, de acordo com um comunicado da ESEUC, enviado à agência Lusa.

A avaliação final envolveu aquelas três dezenas de grávidas em quatro unidades de cuidados na comunidade do centro do país -- Ílhavo, Mealhada, Marinha Grande e Porto de Mós -- numa intervenção em enfermagem concebida para as habilitar para a tomada de decisão em matéria de mobilidade durante o processo de dilatação do trabalho de parto.

"Noventa por cento desta amostra (27 mulheres) referiram ter-se mobilizado durante o trabalho de parto", referiu a docente Marlene Lopes, explicando que "a intervenção procurou capacitá-las para compreenderem o valor da mobilidade e das posições verticalizadas", de forma a identificarem as suas preferências e decidirem e agirem de acordo com elas durante o trabalho de parto.

De acordo com os resultados da avaliação, "52% [das 27 mulheres] indicaram que a sua mobilidade diminuiu depois da entrada na sala de partos, evidenciando que a concretização das preferências não depende apenas da preparação da mulher, mas também das condições clínicas, das práticas profissionais e da flexibilidade do contexto hospitalar".

O estudo concluiu que, sempre que devidamente informadas e capacitadas, as mulheres optam por maior mobilidade durante o trabalho de parto, incluindo posições verticalizadas (caminhar, permanecer de pé, sentar-se, ajoelhar-se ou colocar-se de cócoras), em vez de permanecerem imobilizadas ou limitadas a uma posição.

Segundo Marlene Lopes, numa avaliação qualitativa através de entrevistas a oito mulheres, "seis conseguiram manter-se em movimento, de acordo com o que desejavam, e assumir um papel ativo nas decisões, o que se manifestou, por exemplo, na decisão sobre o momento da transferência para a sala de partos, na negociação do tipo de analgesia e na escolha dos movimentos e posições, incluindo durante o período expulsivo".

A professora da ESEUC frisou que "a mulher pode manifestar, nomeadamente através do plano de parto, as suas preferências relativamente à mobilidade e à posição em que deseja, que devem ser discutidas com a equipa clínica e respeitadas sempre que a situação clínica da mulher e do bebé o permita".

"Os profissionais devem prestar informação clara sobre as opções disponíveis, os respetivos benefícios e eventuais limitações clínicas, promovendo uma decisão informada. A legislação portuguesa reconhece o direito à informação, ao consentimento, à autodeterminação e à expressão de preferências através do plano de parto", realçou Marlene Lopes.

Contudo, a investigadora advertiu que, na prática, "a possibilidade de concretizar essa preferência ainda pode variar de acordo com a cultura instituída, a organização do serviço, a experiência e a disponibilidade dos profissionais, o número de especialistas e as condições assistenciais existentes naquele momento".