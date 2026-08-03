Intervenção urgente no Reservatório da Cornélia motiva falta de água em São Gonçalo
Uma intervenção urgente no Reservatório da Cornélia está na origem da falta de água em algumas zonas da freguesia de São Gonçalo, no Funchal.
De acordo com uma nota emitida pela Câmara Municipal do Funchal, serão afectados os consumidores dos seguintes arruamentos:
Estrada da Camacha
Levada dos Tornos
Rampa do Palheiro Ferreiro
Caminho do Campo do 1.º de Maio
Entrada 43 do Caminho do Campo do 1.º de Maio
Caminho da Quinta do Palheiro
Vereda do Lombo
Rua do Lombo Centeio
Vereda do Lombo Centeio
Caminho dos Pretos
Caminho da Fonte
Caminho de São João Latrão
Vereda de São João Latrão
Vereda da Cova
Vereda dos Estanquinhos
Travessa do Ribeiro das Varas
Vereda dos Salões
Vereda do Lombo de São João Latrão
Os trabalho tiveram início às 9 horas desta segunda-feira e a autarquia prevê que a interrupção se prolongue duante seis horas, até por volta das 15 horas.