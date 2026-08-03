Intervenção urgente no Reservatório da Cornélia motiva falta de água em São Gonçalo

Uma intervenção urgente no Reservatório da Cornélia está na origem da falta de água em algumas zonas da freguesia de São Gonçalo, no Funchal.

De acordo com uma nota emitida pela Câmara Municipal do Funchal, serão afectados os consumidores dos seguintes arruamentos:

Estrada da Camacha

Levada dos Tornos

Rampa do Palheiro Ferreiro

Caminho do Campo do 1.º de Maio

Entrada 43 do Caminho do Campo do 1.º de Maio

Caminho da Quinta do Palheiro

Vereda do Lombo

Rua do Lombo Centeio

Vereda do Lombo Centeio

Caminho dos Pretos

Caminho da Fonte

Caminho de São João Latrão

Vereda de São João Latrão

Vereda da Cova

Vereda dos Estanquinhos

Travessa do Ribeiro das Varas

Vereda dos Salões

Vereda do Lombo de São João Latrão

Os trabalho tiveram início às 9 horas desta segunda-feira e a autarquia prevê que a interrupção se prolongue duante seis horas, até por volta das 15 horas.