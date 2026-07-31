Onda de calor leva a alertas de incêndio e crise na rede de água na Europa Central

Uma nova onda de calor está a atingir a Europa central, com as autoridades a intensificar as medidas de resposta ao risco de incêndios e à pressão sobre a rede de água e energia.

Nos próximos dias, as temperaturas podem chegar aos 41º Celsius, de acordo com as previsões meteorológicas.

Na Hungria, o serviço meteorológico HungaroMet prevê temperaturas até 39° C durante o dia, e entre 40° C e 41° C nos próximos seis dias. As autoridades proibiram fogueiras em todo o país.

O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, apelou na quinta-feira às indústrias para reduzirem voluntariamente o consumo de eletricidade para evitar uma crise energética.

Milhares de residentes da cidade de Szentendre também ficaram sem água e o Exército foi mobilizado para fornecer água potável, acrescentou Magyar nas redes sociais, especificando que os militares estavam a prestar "assistência com dois camiões-tanque e 7.000 sacos de água até que a situação seja resolvida".

Na Eslováquia, estão em vigor alertas de calor em todo o país, sendo o nível mais elevado no sudoeste. As temperaturas vão variar entre os 34º C e os 39° C até ao fim de semana, de acordo com o Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU).

Em Bratislava, as autoridades instalaram mais de 30 espaços climatizados com ar condicionado, água potável e casas de banho. O serviço meteorológico alertou para um elevado risco de incêndios florestais em grande parte do país.

A Eslovénia enfrenta riscos semelhantes, e a Agência Ambiental Eslovena (ARSO) colocou o oeste do país sob um alerta de risco de incêndio "extremamente elevado" e proibiu muitas atividades que podem causar incêndios.

A operadora ferroviária eslovena, Slovenske Zeleznice, decidiu reduzir a velocidade dos comboios entre o meio-dia e as 19:00 em certas zonas para evitar acidentes causados pela deformação dos carris induzida pelo calor.

Na costa adriática da Eslovénia, as temperaturas do mar podem ultrapassar o recorde histórico de 30,4° C, estabelecido em 2010.

Na Roménia, estão em vigor alertas amarelos e laranja na metade ocidental do país, onde as temperaturas podem atingir os 40° C em algumas zonas neste fim de semana. O serviço meteorológico romeno não descartou a emissão de um alerta vermelho nos próximos dias.

A Áustria está também a registar temperaturas entre os 38º e os 39° C, e até mesmo 40° C no leste do país, uma situação que poderá persistir até ao início da próxima semana.

De acordo com a GeoSphere Austria, esta nova onda de calor ocorre numa altura em que o país já enfrenta uma seca "extrema".

Desde o início do ano, a precipitação registada está aproximadamente 30% abaixo da média sazonal, fazendo dos primeiros sete meses de 2026 os mais secos registados desde o início do século XX.