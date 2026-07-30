Poderá faltar água em Câmara de Lobos na terça-feira

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira informou que irá proceder a uma interrupção programada no abastecimento de água potável em algumas zonas da freguesia de Câmara de Lobos, na próxima terça-feira, 4 de Agosto.

De acordo com um comunicado da empresa, a suspensão do abastecimento decorrerá entre as 9h30 e as 12h30, abrangendo as zonas do Espírito Santo, Torre e Palmeira.

A intervenção insere-se em trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos.

A ARM refere que irá envidar esforços para minimizar os impactos da operação e solicita a compreensão da população pelos eventuais incómodos causados.