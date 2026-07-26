Falta de água obriga ao fecho de bares e restaurantes em Gatwick

O Aeroporto de Gatwick, em Londres, foi afectado, na manhã deste domingo, por uma falha no abastecimento de água potável que obrigou ao encerramento temporário dos bares e restaurantes existentes no terminal.

A situação ocorreu por volta das 9 horas da manhã (hora local), causando constrangimentos aos passageiros que se encontravam no segundo maior aeroporto do Reino Unido.

Em simultâneo, as sirenes de alarme soaram no Terminal Norte durante cerca de meia hora. Até ao momento, não são conhecidas as causas que levaram ao accionamento dos alarmes, nem foi confirmado se existe qualquer ligação entre esse incidente e a interrupção do fornecimento de água.

As autoridades aeroportuárias ainda não divulgaram informações detalhadas sobre a origem da ocorrência ou sobre o tempo necessário para a normalização da situação.