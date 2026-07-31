Um gesto que já é tradição no Rali da Madeira

Longe dos cronómetros e da competição, o Rali da Madeira é, também, feito de pequenos gestos que marcam quem acompanha a prova rainha anualmente.

No troço de ligação entre Santo da Serra e Camacha, dois madeirenses, Francisco Nunes e Lourenço Freitas, oferecem, há mais de dez anos, água aos pilotos e navegadores que passam pelo local. Sem qualquer ligação à organização, repetem esta iniciativa desde 2014, movidos apenas pela paixão pelo rali e pelo gosto em apoiar quem participa na prova. Um gesto simples de hospitalidade que se tornou numa tradição e que não deixa ninguém indiferente.

Na fotografia enviada ao DIÁRIO, os madeirenses surgem a oferecer água à dupla Pedro Silva e Valter Cardoso, que compete com o número 29 aos comandos de um Lancia Ypsilon Rally4.