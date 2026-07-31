Saleiro provoca alerta de incêndio em Água de Pena

Um alerta de incêndio numa residência no bairro da Bemposta, na freguesia de Água de Pena, em Machico, mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz ao final da manhã de ontem.

O alerta foi dado pelas 11h30, depois de um saleiro colocado sobre uma placa eléctrica ligada ter derretido, originando um pequeno foco de incêndio no interior da habitação.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham sido extintas por populares, pelo que a ocorrência acabou por não passar de um falso alarme.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram três viaturas, incluindo uma ambulância, num total de 10 elementos. A corporação foi accionada por ser o quartel com acesso mais rápido à zona, comparativamente ao dos Bombeiros de Machico.