Intervenção leva a constrangimentos no fornecimento de água no Paul do Mar

O abastecimento de água na freguesia do Paul do Mar poderá sofrer interrupções e constrangimentos ao longo desta segunda-feira, 3 de Agosto, devido a uma intervenção necessária na rede de distribuição.

A informação foi divulgada pela Câmara Municipal da Calheta, através de uma publicação nas redes sociais, adiantando que uma equipa está no terreno a realizar os trabalhos, com o objectivo de resolver a situação o mais rapidamente possível e minimizar os incómodos para a população.