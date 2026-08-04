Jovens médicos promovem rastreios e sensibilização para a saúde no Porto Santo

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed) está esta terça-feira no Porto Santo a promover uma acção de rastreios e de sensibilização para a saúde, integrada na iniciativa 'Semana da Saúde e Bem-Estar'.

A decorrer na Praça do Município, a iniciativa inclui rastreios de tensão arterial, glicemia capilar e peso, além de acções de promoção da alimentação saudável e de combate ao isolamento da população idosa.

Ao DIÁRIO, Carolina Andrade, estudante de Medicina e membro da AJEMed, explicou que o principal objectivo é aproximar estas iniciativas da população. "Estamos a promover rastreios, a incentivar hábitos de alimentação saudável e a sensibilizar para o combate à solidão dos idosos", referiu.

A jovem destacou, ainda, que esta é a primeira vez que a associação realiza uma iniciativa do género no Porto Santo. "Com o apoio da Câmara Municipal e da Porto Santo Line, surgiu este ano a ideia de trazer esta ação à ilha. Achamos que é uma iniciativa inovadora, porque a população está um pouco mais isolada deste tipo de actividades", afirmou.

Além da acção no Porto Santo, a AJEMed está, também, a desenvolver, ao longo desta terça-feira, várias actividades de promoção da saúde em diferentes locais da ilha da Madeira.