PORTA33 prepara quinta edição da Festa da Escola

A PORTA33 já está em contagem decrescente para a quinta edição da Festa da Escola, com o mote 'Celebração de arte contemporânea, comunidades e saberes das ilhas', que regressa ao Porto Santo nos dias 9, 10 e 11 de Outubro.

Enquanto decorre o mês de Agosto, a instituição convida o público a acompanhar os primeiros anúncios da programação da iniciativa e a conhecer a nova página dedicada ao evento, bem como o projecto 'Jardim da Escola', que marca o início de um novo ciclo de programação da PORTA33.

Até à realização da Festa da Escola, a PORTA33 mantém abertas as suas portas no Funchal e na Escola do Porto Santo, onde continuam patentes duas exposições.

Em exibição está 'O Desfazer do Tempo', que reúne investigações de Nicolás Paris, Baldios Arquitectos Paisagistas e Paulo David Arquitectos, dando início ao processo de criação do Jardim da Escola.

Os visitantes podem também conhecer 'Uma Floresta é uma Escola é uma Floresta', de Fernanda Fragateiro, uma intervenção artística que transformou o edifício da Escola através de um trabalho colaborativo com participantes do CACI Porto Santo e da associação CRESCER, de Lisboa.