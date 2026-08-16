Suspeita de fuga de gás mobiliza bombeiros para a Rua do Surdo
Uma suspeita de fuga de gás mobilizou, ao final da tarde de ontem, pelas 18 horas, meios de socorro para a Rua do Surdo, no Funchal.
Segundo o que DIÁRIO apurou, à chegada ao local foi detectado um cheiro que, alegadamente, seria proveniente de um restaurante que possui um ventilador com saída para o exterior.
A ocorrência mobilizou duas viaturas e oito elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo também estado no local os Bombeiros Voluntários Madeirenses.
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