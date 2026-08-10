Mulher baleada na baixa de Lisboa e dois suspeitos em fuga

Uma mulher foi hoje baleada na baixa de Lisboa e transportada para o Hospital de S. José, adiantou à Lusa fonte policial, acrescentando que os dois suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura.

O incidente ocorreu ao final da tarde de hoje junto a uma unidade hoteleira na rua dos Correeiros, na baixa de Lisboa, referiu fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis).

A mesma fonte indicou que a mulher ficou ferida na zona do abdómen e transportada para o Hospital de S. José, desconhecendo-se no momento a gravidade dos ferimentos e a idade da vítima.

Dois suspeitos foram vistos a fugirem do local numa viatura, ainda segundo a fonte policial.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que refere que a vítima é uma mulher de 41 anos de nacionalidade suíça e que os suspeitos são conhecidos por estarem ligados ao tráfico de droga.