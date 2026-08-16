JPP critica Governo Regional por falta de apoio à Festa da Uva

A concelhia do Juntos Pelo Povo (JPP) de Machico lamentou o cancelamento da edição deste ano da Festa da Uva e do Agricultor, no Porto da Cruz, atribuindo a decisão à falta de financiamento do Governo Regional PSD/CDS.

Festa da Uva e do Agricultor cancelada por falta de apoios A Festa da Uva e do Agricultor, no Porto da Cruz, não se realiza este ano, anunciou a Casa do Povo local.

Em comunicado, o partido considera que o cancelamento da iniciativa “merece total repúdio”, por representar, no seu entender, “uma falta de respeito pelo mundo rural e pelas tradições do seu povo”.

O JPP recorda que a Festa da Uva faz parte da história e da memória de várias gerações do Porto da Cruz, envolvendo ao longo dos anos escolas, associações, grupos culturais e a população. O tradicional cortejo procurava retratar todo o processo da uva, desde a apanha e a pisa no lagar até ao mosto, à água-pé e ao vinho.

Durante muitos anos, a iniciativa envolveu escolas, associações, grupos culturais e a população, com o tradicional cortejo a mostrar todo o processo da uva, desde a apanha e a pisa no lagar, ao mosto, à água-pé e, finalmente, ao vinho, numa verdadeira celebração da agricultura e das tradições da freguesia JPP

Segundo o partido, a organização apontou a falta de financiamento do Governo Regional como motivo para o cancelamento. Nesse sentido, questiona os critérios utilizados na atribuição de apoios às Casas do Povo para a realização de eventos, considerando que podem existir situações “aparentemente discriminatórias” e reclamando maior transparência.

A concelhia do JPP defende ainda que o cancelamento deve servir para repensar o futuro da iniciativa, colocando os agricultores e os produtores no centro da celebração. “Devem ter espaço para mostrar aquilo que produzem, divulgar o seu trabalho e valorizar os produtos da nossa terra”, sustenta.

A deputada Jéssica Teles considera que, caso não seja possível garantir esse modelo de celebração, devem ser ponderados mais apoios directos aos agricultores, apontando necessidades como os acessos às explorações, muros de pedra de protecção, equipamentos, apoio à produção e materiais para trabalhar a terra.

O JPP Machico manifesta, por fim, solidariedade com os agricultores e produtores do Porto da Cruz e espera que o cancelamento deste ano “não signifique o fim da Festa da Uva”.