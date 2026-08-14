Animal atravessa-se na estrada e causa danos em viatura no Paul da Serra

Um veículo sofreu elevados danos materiais, esta sexta-feira, no Paul da Serra, depois de um animal se ter atravessado inesperadamente na faixa de rodagem.

Segundo foi possível apurar, o condutor não conseguiu evitar o embate, tendo o impacto provocado estragos significativos na viatura, que aparenta pertencer a uma empresa de rent-a-car.

Ao que tudo indica, o animal envolvido poderá ter sido uma vaca ou um vitelo, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada.

Os bombeiros não foram chamados ao local, pelo que tudo indica que não houve feridos nem foi necessária assistência.